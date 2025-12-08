Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden çift toprağa verildi

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatsa ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Mustafa ve Fatma Akkuş çiftinin cenazeleri, Çatalpınar ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından çiftin cenazesi aynı mahallede kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Akkuş çiftinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay da katıldı.

Fatsa ilçesi Konakbaşı Mahallesi'nde dün, E.K. yönetimindeki 52 AEL 363 plakalı otomobil ile Mustafa Akkuş'un kullandığı üç tekerlekli motosiklet çarpışmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan eşi Fatma Akkuş hayatını kaybetmişti.

Yaralanan otomobil sürücüsünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.