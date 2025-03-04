Ordu'da trafik kazasında Ozan Gönül'ün ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül’ün çocuğu Ozan Gönül (22), Ordu’da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdi. 7 Aralık 2024’te meydana gelen kaza sonucunda Gönül’e çarparak yaşamını yitirmesine sebep olan sanık T.D, 8 Aralık’ta tutuklandı, 20 Şubat’ta ise tahliye edildi.

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre 23 Ocak’ta Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk celsesi görüldüğü esnada, kazanın oluş şekli ortaya çıktı.

Kaza, Ordu-Giresun Devlet Karayolu’ndan ayrılan tali yolda meydana geldi. Tek yönlü 260 santimetrelik yola kesin olarak belli olmamasıyla birlikte tahminen 100’ün üzerinde hızla giren T.D, dolmuştan henüz inmiş ve tali yolun şerit dışındaki 60-70 santimetrelik sağ kısmından ilerleyen Gönül’e arabasının sağ tarafıyla çarptı.

Cumhuriyet'e konuşan Gönül ailesinin avukatı Haluk Türkmen, Gönül'ün ölümüne yol açan şahsın araba kullandığı sırada telefonla konuştuğu iddiasını gündeme getirdi. Hem bu konunun hem de şahsın trafik cezası bulunup bulunmadığına ilişkin inceleme taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiğini belirten avukat Türkmen, şunları söyledi:

“Süreci uzatmaya dönük değil bu taleplerimiz. Hemen tetkik edilebilecek, dosyaya bilgi anlamında aktarılabilecek talepler bunlar. Bunlar yapılabilirdi. Mahkeme reddetti. Ciddi bir gerekçesi de yok. Bizi üzen; Mahkemenin yeterince olaya eğilmemiş olması. Araştırma isteklerimize yeterince yanıt vermemiş olması."

Türkmen, tahliye kararına ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz ettiklerini ve yanıt beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaza sonrası bilirkişi raporunda oluşan bir yanlışlık sonucu Gönül’e tali kusur verilmiş olsa da, Gönül’ün avukatı Haluk Türkmen’in yaptığı itirazlar sonucu kusuru olmadığı anlaşıldı.