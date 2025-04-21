Ordu'da trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsünün ehliyeti geri alındı

ORDU (AA) - Ordu'da trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsünün ehliyeti alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketler yaptığı anları içeren görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri motosiklet sürücüsü K.G'ya "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "akrobatik hareketler yapmak" maddelerinden işlem yaptı.

Motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı, ehliyeti 2 ay süreyle alındı.