Ordu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ordu-Giresun kara yolu Ayrılık kavşağında, Yasin Öz idaresindeki 70 ABR 337 plakalı kamyon ile Ahmet Demircioğlu yönetimindeki 61 FR 671 plakalı cip ve İsmail Günay'ın kullandığı yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, cip ve otomobil sürücüsü ile Hanım Günay, Dursun Ali, Yılmaz ve Celal Demircioğlu yaralandı.

Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.