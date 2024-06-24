Ordu'da uçuruma düşen ATV'deki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi aracı ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
İlçenin Çatalpınar Mahallesi'nde, Hamdi Kıraç yönetimindeki ATV, ormanlık alanda gezinti sırasında kontrolden çıkarak uçuruma düştü.
Kazada sürücü Kıraç ile araçta bulunan Arife Kıraç yaralandı.
Yaralılar, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sedye yardımıyla bulundukları yerden alındı.
Hamdi ve Arife Kıraç, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.