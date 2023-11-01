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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 17:21
  • Giriş: 01.11.2023 17:21
  • Güncelleme: 01.11.2023 17:21
Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmada D.K, F.A. ve K.T'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin Altınordu ve Ünye ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramada, 5 sentetik hap ile 3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K, F.A. ve K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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