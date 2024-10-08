Ordu'da üzerine tomruk düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ordu'da, seyir halindeki kamyondan savrulan tomruğun üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü öldü.
Kaynak: AA
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Düğünlük Mahallesi mevkisinde, D.S. yönetimindeki 60 NP 388 plakalı kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.
Bu sırada bazı tomruklar, karşı yönden gelen Yusuf Dikme'nin kullandığı 52 EY 155 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Otomobil sürücüsü Dikme olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü D.S. gözaltına alındı.
Öte yandan yola düşen tomrukların kaldırılması için çalışma başlatıldı.