Ordu'da yapılacak olan "yaylalarımıza dokunma" mitingine çağrı

Korgan Aybastı Kabataş Yaylaları Koruma Platformu 13 Ekim’de Aybastı Perşembe Yaylası’nda yapacakları “yaylalarımıza dokunma” mitingine çağrı yaptı.

“Korgan yaylaları, Aybastı Perşembe Yaylası göz göre göre yok edilecek. Asla izin vermeyeceğiz” denilen açıklamada Platform Sözcüsü Özdilek Aydoğan, herkesin pankartlarıyla mitinge katılmalarını beklediklerini belirtti.

Evrensel'in haberine göre; Aydoğan, “Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu olarak herkesi mitinge davet ediyoruz. Anlayışla karşılayacaklarını umarak partilerin flama, bayrak, pankart getirmemelerini istiyoruz. Partiler dışında dernek, sendika, oda, platformların pankartlarıyla katılmalarını bekliyoruz. Hep birlikte “yaylalarımıza dokunma!” diyelim” dedi.

"YAYLALAR YAŞAM ALANIMIZ"

Açıklamasında yaylaların özellikleri hakkında bilgi veren Sözcü Özdilek Aydoğan, “Yaylalarımız hayvancılık için olmazsa olmazımız. Yaylalarımızın her taraf su kaynaklarıyla dolu. Yani yaşam alanımız. Endemik türleriyle, menderesleriyle, tarihi misyonuyla, şelale ve dereleriyle ayrı bir değer olan Perşembe Yaylası yok edilmek isteniyor. Yok edilen her tarım arazisi, mera, orman, kirletilen su ekolojik dengeyi bozan adım olmaktadır. Ordu İdare Mahkemesine davamızı açtık. Sondaj alanına giderek üç kez çalışmaları durdurduk. Şirket sondaj için kurumlardan alması gereken izinleri bile almadan çalışmaya başladığı belgelerle kanıtlandı” dedi.

"YAŞANMIŞLIKLAR DENEYİMİMİZ"

Ülkenin çeşitli yerlerindeki maden işletmelerinde yaşananlardan örnek veren Aydoğan, “Fatsa’da ormanların yok edilmesinin sonucunu gördük. Siyanürle sular kirletildi. Sebze ve meyveler olumsuz etkilendi. İliç’te yaşanan katliamı unutmadık. Yerin altındaki madenler için yerin üstü yok edildi. Oysa biliyoruz ki 'Yerin üstü yerin altından değerlidir' Yaşanmışlıkları deneyimimiz olarak değerlendiriyoruz. Korgan, Aybastı, Kabataş ilçelerimizin sokaklarını 'yaylalarımıza dokunma madene hayır' pankartlarıyla donattık. Şimdi de 13 Ekim’de saat 12.00’de Perşembe Yaylası’nda yapacağımız mitingde hep birlikte “Yaylalarımıza dokunma” diye haykıracağız. Haykırışımızı büyütmek için herkesi davet ediyoruz” dedi.