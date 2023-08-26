Ordu'da yasak alanda denize giren 2 kadın, boğuma tehlikesi geçirdi

Ordu'ya, yasak olan bölgede denize giren Ş.A.(33) ile T.A. (27) adlı karınlar akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildekiler tarafından sudan çıkarılan kadınlar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya’dan tatile gelen Ş.A. ve T.A., serinlemek için yasaklı alanda denize girince akıntıya kapıldı.

Bir süre denizde sürüklenen kadınları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, bu sırada Ş.A. ile T.A.'yı baygın halde sudan çıkardı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. T.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.