Ordu'da yeşil alan ve kuş cenneti nöbeti 50. gününde: "Nefes alacak yerlerden biri olan bu alanı koruyalım"

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin (OBB), Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi’ndeki eski çöp alanında yapmak istediği imar değişikliğine yönelik tepkiler sürüyor. 1 Kasım’da başlatılan çadır nöbeti ve imza kampanyaları 50. gününde devam ederken, yaşam savunucuları betonlaşmaya karşı altıncı kez yürüyüş düzenledi.

Ordu Çevre Derneği’nin (ORÇEV) çağrısıyla siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği yürüyüş saat 15.00’te Tahıl Pazarı’ndan başladı. Yurttaşlar, “Susma haykır, betona hayır”, “Melet için yürüyoruz” ve “Halkız, haklıyız, kazanacağız” sloganlarıyla eski çöp alanının imara açılmasına tepki gösterdi.

Daha önce Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeyi imara açma girişimi, ORÇEV tarafından yargıya taşınmış ve Ordu İdare Mahkemesi imar değişikliğini iptal etmişti. Karar, istinaf aşamasında da hukuka uygun bulundu.

Çevreciler, inşaat için yapılan ihalenin iptaline ilişkin davanın sürdüğünü belirterek, alanın doğal yapısının bozulmaması ve “kuş cenneti” olarak korunması için eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

“MAHKEMELER LEHİMİZE KARAR VERİYOR, OBB YÖNETİCİLERİ BİLEREK KAMU ZARARINA NEDEN OLUYOR”

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şıhoğlu İlhan, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bıkmadık, usanmadık; kararlıyız çünkü haklıyız. Durugöl Mahallesi’nde eski çöp alanının imara açılmayıp 'yeşil alan ve kuş cenneti' olması için 1 Kasım’dan bugüne yürüttüğümüz mücadele boyunca çadır nöbetimizi, imza standımızı ve pazar günleri yaptığımız yürüyüşlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz.

Ordu İdare Mahkemesi'ne karşı açtığımız imar değişikliğinin ve ihalenin iptali davaları lehimize devam ediyor. Yeni bir gelişmeyi de buradan duyurmak istiyoruz; Ordu İdare Mahkemesine açtığımız imar değişikliğini iptal davamızda mahkeme, lehimize karar vererek imar değişikliğini iptal etmişti, Ordu Büyükşehir Belediyesi üst mahkemeye itiraz etmişti, istinaf mahkemesi de imar değişikliğini iptal kararını onayladı. Şimdi OBB davayı Danıştay’a taşıyabilir. Taşısa da iki mahkemenin reddettiği imar değişikliğini iptal kararını Danıştay’ın da onaylayacağına inanıyoruz. Böyle bir gerçeklik varken alanda çalışma yapılması tamamen kamu zararıdır. Çünkü her şekilde alandaki çöpü ve toprağı taşıyan şirket parasını alacak. Bu yüzden bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve çalışmalar durdurulmalıdır. Çalışmalar durdurulmalı çünkü ihalenin iptali davası Ordu İdare Mahkemesi’nde henüz görüşülmedi. Davalar Ordu Büyükşehir Belediyesi aleyhine sonuçlandığında halkın parası boşuna harcanmış olmayacak mı? Bu yüzden de Ordu Büyükşehir Belediyesi yöneticileri bilerek kamu zararına neden olmuş oluyorlar mı?

“ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İHALEYİ ALAN ŞİRKET TALİMATLARA VE KURALLARA UYMUYOR”

1 Kasım’dan bu yana sürdürdüğümüz mücadelemizde partiler, sendikalar, dernekler olarak uyum içinde ve kararlılıkla 'yeşil alan ve kuş cenneti' talebimizi devam ettiriyoruz. İmza standımızda halkla yaptığımız görüşmelerde de haklı mücadelemize verilen desteğe yakından tanık olduk. Bu destek kararlılığımızı daha da güçlendirdi.

Bakanlığın, çöplerin Ünye’ye taşınıp rehabilite edilmesi gerektiğine ilişkin talimatı varken çöpler Divane’de hafriyat sahasına ve Neneli’de karayolu kenarına taşınıyor. Bu taşımayla birlikte Divanı Mahallesi’nin toprağı, havası ve suyu bilerek kirletilmektedir. İnsanlar çöpün, pisliğin, zehrin içine mahkûm edilmektedir. Bu kabul edilemez. Bu kirlenme yalnızca bir mahalleyi ilgilendirmez. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ihaleyi alan şirket talimatlara ve kurallara uymuyorlar. Buradan bir kez daha kural tanımayanları ve bu kuralsızlığa göz yumanları kınıyoruz.

“DURUGÖL’DE YENİ BİR CİNAYET İŞLEMEYİN”

Yürüyüşümüzün altıncısında bir kez daha vurguluyoruz: Durugöl’ de yeni bir cinayet işlemeyin. Yapılmak istenen imar değişikliğiyle dökülecek ilk beton buradaki doğa talanının başlangıcı olacaktır. Bizler biliyoruz ki, betonlaşmanın arkası kesilmeyecek. Bu nedenle birinci kazmanın vurulmasını engelleyelim. Birlikte başaracağız. Durugöl Mahallesi eski çöp alanı, yeşil alan ilan edilip ekoturizme kazandırılabilir. Şehir beton yığını oldu, nefes alacak yerlerden biri olan bu alanı koruyalım, geleceğe taşıyalım.”