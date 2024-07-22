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Ordu'da yol çalışmasında doğal gaz borusu delindi

Ajans Haberleri
  • 22.07.2024 17:39
  • Giriş: 22.07.2024 17:39
  • Güncelleme: 22.07.2024 17:40
Kaynak: AA
Ordu'da yol çalışmasında doğal gaz borusu delindi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

Gürecülü Mahallesi Söğütlü Sokak'ta iş makinelerinin yol çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz hattı borusu delindi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri gönderildi.

Çevredeki iş yerlerinde çalışanlar, önlem amacıyla tahliye edildi.

Bölgeye gelen ekipler, etrafa yayılan gazı kesmek için çalışma gerçekleştirdi. Sızan gaz, ekiplerin çalışmasıyla kesildi.

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