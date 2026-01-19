Ordu'daki hayvan barınağı Meclis gündeminde: Araştırma önergesi ve soru önergesi verildi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karapınar Hayvan Bakımevi'ndeki köpeklerin yaşadığı koşulları ve barınaktaki ölümlerle ilgili Meclis'te açıklama yaptı. Yurttaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine dün beraberindekiler barınağa gittiklerini belirten Adıgüzel, açlık ve hastalık nedeniyle çok sayıda hayvanın yaşamını yitirdiğini, açlıktan bazı köpeklerin açlıktan ölen diğer köpekleri yemek zorunda kaldığını tespit ettiklerini, yeni doğum yapan köpeklerin yavrularıyla ıslak bir beton zeminde yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldıklarını belirtti.

“BİR CİNAYETE SUÇÜSTÜ YAPTIK”

Adıgüzel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Dün Ordu’da Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan barınağında bir vahşete tanıklık ettik. Açlıktan birbirini yiyen köpekler, hastalıktan ve soğuktan ölen onlarca hayvan cesedi vardı. Çevreye atılmış çok sayıda köpek cesedini vatandaşlarla birlikte yerinde tespit ettik. Yani bir cinayete, bir katliama suçüstü yaptık” ifadelerini kullandı.

Belediyenin yaşananları kabul etmek yerine yurttaşları suçladığını, soğuktan titreyen anne ve yavru hayvanlara sahip çıkan yaşam hakkı savunucuları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Adıgüzel, şöyle devam etti: “Tam tersine, bu ölümlere sebebiyet verenlerin, görevini kasten ve bilerek yapmayanların savcılara şikayet edilmesi gerekir. Bütün Ordulu vatandaşları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum.”

ÖNERGE VERİLDİ

AKP’nin uzun süredir yönettiği Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni sorumluluğa çağıran Adıgüzel, konunun Meclis’te de takipçisi olacaklarını açıkladı. Araştırma önergesi ve soru önergesi verdiklerini, ayrıca gündem dışı konuşma yapacaklarını duyurdu.