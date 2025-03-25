Ordu'daki trafik kazasında ağır yaralanan 84 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı 84 yaşındaki kişi, tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücüdelesini kaybetti.
Dumlupınar Mahallesi'ndeki yaya geçidinde dün yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Süleyman Genç, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'dan Giresun istikametine seyreden Sezai Erşara idaresindeki 06 BB 692 plakalı otomobil, dün Dumlupınar Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Genç'e (84) çarpmıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.