Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı
Kaynak: AA
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin adresine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kilo 476 gram skunk, 121,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.P, S.C.A. ve E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ü.P. ve S.C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.