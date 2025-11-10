Ordu - Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

ORDU’nun Ulubey ilçesinde ehliyetsiz sürücü G.Y.’nin (17) kullandığı otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü G.Y.’nin kullandığı 52 AFE 165 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ekrem Keşap (82) idaresindeki 52 FYZ 279 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki G.Y.’nin babası Bilal Yüksel’in (51) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan G.Y. ve Ekrem Keşap ise ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------

- Ordu’nun Ulubey ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza yerinden ve araçlardan detay ve genel görüntü

- Kazaya karışan otomobilin çekici ile kaldırılması

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu, (DHA)