Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.

Güncel
  • 04.11.2024 22:03
  • Giriş: 04.11.2024 22:03
  • Güncelleme: 04.11.2024 22:05
Kaynak: AA
Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
FOTOĞRAF: AA

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.

Resmi açılışı 2015'te yapılan, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda 16 Eylül'de başlatılan "Apron Genişletilmesi ve PAT Sahaları Onarımı" tamamlandı.

Bakım ve onarım çalışmalarının ardından Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak seferleri yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Havayolları'na ait uçak saat 19.00'da havalimanına iniş yaptı.

Yolcularını boşaltan uçak, yeniden yolcu alarak aynı havalimanına geri döndü.

BirGün'e Abone Ol