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Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında seferler iptal edildi

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar sürüyor. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferler iptal edildi.

Güncel
  • 22.02.2025 13:13
  • Giriş: 22.02.2025 13:13
  • Güncelleme: 22.02.2025 13:19
Kaynak: AA
Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında seferler iptal edildi
Fotoğraf: AA

Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferler iptal edildi.

Bölgede 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla uçak seferlerindeki aksamalar devam etti.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan 7, Rize-Artvin Havalimanı'ndan da İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan 6 sefer karşılıklı iptal edildi.

Hava koşullarının normale dönmesinin ardından iptal edilen seferlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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