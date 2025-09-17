Ordu Gülyalı'da hafriyat alanına çöp ve atık dökülüyor

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Ordu'nun Gülyalı ilçesi Divan Mahallesi’nde Ordu-Giresun Havalimanı yapımında kullanılan taşların çıkarıldığı alanın Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat alanı olarak belirlenmesine rağmen çöp dökülmesine tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), alanda plastik, inşaat ve tıbbi atıkların bulunduğu alanı inceledi.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ve Yönetim Kurulu üyesi Haluk Türkmen, mahalle halkının çağrısı üzerine bölgede yaptıkları incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkmen, taş ocağı olarak kullanılan alanın işletme tarafından rehabilite edilmesi gerekirken bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi burayı hafriyat alanı ilan etti. Ancak sadece hafriyat değil, plastik, inşaat ve hatta tıbbi atıklar da buraya bırakılıyor. Doğada yok olmayan, zehir saçan maddeler var. Çok yağmur yağdığında buranın çökme tehlikesi bulunuyor. Bir an önce sadece toprak ve doğal maddelerin kabul edildiği gerçek bir hafriyat alanına dönüştürülmesi gerekiyor. Aksi halde göçük ve kazalar yaşanabilir.”

ORÇEV Başkanı Gönül ise şikâyetlerin haklı olduğunu belirterek, “Bu alan 7-8 yıldır hafriyat için kullanılıyor. Ancak halk, çöpler nedeniyle yağmur sonrası oluşan kokudan, derenin kirlenmesinden ve içme suyuna zarar gelmesinden endişe ediyor. Daha önce kurban atıkları da buraya bırakılmıştı. Şimdi incelememizi tamamlayıp ilgili makamlara dilekçemizi sunacağız” dedi.

TEDBİRLERİ ALACAĞIZ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Daire Başkanı Seyhun Karadağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “8 yıldan beri bu alan molozların döküm alanı olarak kullanılıyor. Vatandaşlarımız bize de şikâyette bulundu ve biz bu olumsuz durumu yeni öğrendik. O görüntüler oraya yakışmadı. Denetimleri artıracağız ve oraya çöp dökümünü kesinlikle engelleyeceğiz. Anlaşılıyor ki kaçak bir şekilde oraya gidip çöp döküyorlar. Bu kaçağı önlemek için denetimlerimizi artıracağız bunu engelleyeceğiz. Ayrıca iddia edildiği gibi o alana kimyasal herhangi bir atık dökülmüyor daha çok inşaat malzemeleri dökülüyor. Bundan sonra orada sıkı denetimler yaparak kaçağı önleyeceğiz” dedi.