Ordu halkının Melet Irmağı için mücadelesi sürüyor: 15 bin imza toplandı

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) öncülüğünde yürütülen ve Melet Irmağı kıyısındaki eski çöp alanının yapılaşmaya açılmasına karşı sürdürülen yeşil alan mücadelesi kapsamında toplanan imza sayısının 15 bine ulaştığı bildirildi.

İMZALAR BELEDİYE VE MAHKEMEYE SUNULACAK

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Görnaz, kampanya kapsamında bugüne kadar imza standında 8 bin imza toplandığını, internet üzerinden yürütülen kampanyayla birlikte bu sayının yaklaşık 15 bine çıktığını belirterek, “Duyarlı yurttaşlarımıza gönülden tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Toplanan imzaları 13 Ocak’ta Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ve mahkemelere sunacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin pervasızlığı Melet havzasını geri dönülmez bir yıkıma sürüklüyor” dedi.

Ordu Çevre Derneği öncülüğünde, çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan platform tarafından 1 Kasım 2025’te başlatılan kampanya; Melet Irmağı kenarında bulunan eski çöp alanının yeşil alan olarak korunması talebiyle sürdürülüyor.

İMZA STANDI YENİDEN KURULDU

Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi’nde, Melet Irmağı’nın denize döküldüğü noktada yer alan alan için çadır nöbetleri, yürüyüşler ve imza standı aracılığıyla yürütülen kampanya, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre ara verilmesinin ardından yeniden başladı. Havanın düzelmesiyle birlikte imza standı yer değiştirerek tekrar kuruldu.

İmza standından sorumlu olan Görnaz, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Altınordu ilçesinde, Melet Irmağı’nın denize döküldüğü noktada bulunan bu alanın doğal yaşamın ve ekosistemin örnek bir parçası olarak korunmasını istiyoruz. 1 Kasım 2025’te başlattığımız ve Ordu halkının güçlü destek verdiği bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşler, basın açıklamaları ve imza standında yurttaşların yoğun destek verdiğini belirten Görnaz, Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’nda yaklaşık bir buçuk ay boyunca faaliyet gösteren imza çadırının, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Eylül Ortaokulu yanındaki Sırrıpaşa ve Süleyman Felek caddelerinin birleştiği noktaya taşındığını aktardı.

Görnaz, yeni imza standında yurttaşların taleplerinin kayıt altına alındığını ve başlatılan anı defterine görüşlerini yazarak sürece katkı sunabileceklerini belirterek, “Düşüncelerini yazarak tarihe not düşmek isteyen tüm hemşerilerimizi anı defterimize katkı sunmaya çağırıyoruz” dedi.