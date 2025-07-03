Ordu için ‘çok kuvvetli ve şiddetli’ yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ordu’da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği açıklandı.

Ordu’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece aralıklarla devam etti. Bugün ise sabah saatlerinde etkili olan bulutlu hava, aralıklarla yerini hafif yağışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ilinde 4 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinden 5 Temmuz öğle saatlerine kadar çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) ve şiddetli sağanak (metrekareye 76-100 kilogram) beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Ordu çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.