Ordu İl Müftülüğü, AKP ilçe kongresini canlı yayınladı

Onur DURMUŞ

AKP’nin Ordu’da 19 ilçedeki 8. Olağan İlçe Kongreleri gerçekleştiriliyor. Yapılan kongrelerle partinin yeni dönemdeki ilçe yönetimleri belirleniyor.

17 Ekim’de (bugün) Ordu’nun Aybastı ilçesinde AKP’nin düzenlediği kongrenin başlamasının ardından Ordu İl Müftülüğü resmi Facebook hesabından kongreyi canlı yayınladı. Müftülük, daha sonra söz konusu videoyu sayfadan kaldırdı.

Ordu İl Müftülüğü yetkilileri ise olayın sehven yapıldığını öne sürdü.

Müftülüğün basın sözcüsü Emrullah Şahin, “Biz kullandığımız bilgisayarlarda bazı programlarda güncelleme yaptık ve bilgisayarları değiştirdik. Burada program düzgün çalışmayınca bazı eksiklikler oluşmuş. Biz de teknik personele bilgisayarları verdik. Personel AK Parti kongresine gittiğinde bizim bilgisayarlardaki eksiklikleri gidermeye çalışırken yanlışlıkla yayına girmiş ve daha sonra kısa süre sonra yayından çıkmış” dedi.