Ordu ile silahlı grupların çatışması eğitimi vurdu

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Myanmar’da askeri darbenin yapıldığı Şubat 2021’den bu yana ordu ile silahlı isyancı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle en az 174 okul ve üniversitenin yıkıldığı veya hasar gördüğü bildirildi.

Veriler Centre for Information Resilience (CIR) adlı kuruluşun raporuna dayandırıldı. CIR’in Myanmar direktörü Matt Lawrence, saldırılarda eğitim merkezlerinin tahrip edildiğini ya da önemli ölçüde hasar gördüğünü, bunun da bu bölgelerde yaşayan gençler üzerinde kalıcı etki yaratacağını ifade etti.

Ordu, 2020’deki seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021’de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Askeri cuntaya karşı savaş veren üç silahlı örgüt iki yıl önce ortak mücadele etme kararı almıştı.