Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ordu - Mahalle yakınlarında yiyecek arayan karacalar görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 05.03.2025 14:31
  • Giriş: 05.03.2025 14:31
  • Güncelleme: 05.03.2025 14:31
Kaynak: DHA
Ordu - Mahalle yakınlarında yiyecek arayan karacalar görüntülendi

ORDU’da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmak için mahalle yakınına inen 4 karaca, cep telefonuyla görüntülendi.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Aç kalan 4 karaca Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi yakınlarına indi. Karacalar, mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, karacaların karla kaplı arazide yiyecek aradıkları görüldü.

Haber-Kamera: ORDU,(DHA)

BirGün'e Abone Ol