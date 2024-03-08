Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Ordu, Samsun, Balıkesir ve Uşak'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda Ordu'nun Ünye ilçesinde 10, Samsun'da 2, Balıkesir'de 2 ve Uşak'ta 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bu kişilerden 23,75 gram esrar, 14,75 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 9 fişek ele geçirildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.