Ordu'nun 4 ilçesinde maden ocağı: Fındık bahçeleri tehdit altında

Ordu'nun Gölköy, Mesudiye, Ulubey ve Kabadüz ilçelerinde, Favori Metal Madencilik isimli şirketin 4'üncü Grup Maden (bakır, kurşun, çinko) açması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Dört ilçede de faaliyet yürütecek madenler açık saha olarak işletilecek. Bu bölgelerde orman ve fındık bahçeleri bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı’ndan Tolga Güney’in haberine göre, Gölköy ilçesine bağlı Kozören Mahallesi'nde planlanan maden 12,68 hektarlık alanı kapsarken, yıllık 3 bin metreküp kazı yapılacak. İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan maden sahası, Kozören Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Emirler Yaylası'nda bulunuyor ve en yakın eve sadece 225 metre uzaklıkta yer alıyor. Maden sahası, çevre düzeni planı verilerine göre “orman alanı”, kadastro verilerine göre ise “orman ve yaylak alanı.” Yine maden sahasının 55 metre uzaklığında küçük su kaynakları geçiyor.

ORMAN VE FINDIK BAHÇELERİ TEHDİT ALTINDA

Mesudiye ilçesine bağlı Darıcabaşı Mahallesi'nde açılmak istenen maden 18,34 hektarlık bir alanı kapsıyor. Bölgede yine yıllık 3 bin metreküp kazı yapılacak ve sahanın 270 metre uzağında evler bulunuyor. Maden sahası, çevre düzeni planı ve meşçere haritası verilerinde “orman”, kadastro verilerinde “orman ve fındık bahçesi/şahıs arazisi” olarak yer alıyor. Alanın 730 metre doğusundan Melet Irmağı, 1,75 kilometre kuzeybatısından ise Çağlayan Şelalesi geçiyor.

Ulubey ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yer alan maden sahası 12,20 hektarlık alanı kapsarken, maden sahası bu mahalleye sadece 1,1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Maden sahasının 42 metre uzağında evler bulunurken, çevre düzeni planı ve meşçere haritası verilerinde “orman”, kadastro verilerinde “orman alanı ve fındık bahçesi/şahıs arazisi” yer alıyor. Yine sahanın 970 metre uzağından Melet Irmağı, 445 metre uzağından Kovanlık Deresi, 665 metre uzağından Çağlayan Şelalesi ve 151 metre uzağından mevsimsel akışlı dere geçiyor.

DERELERİN ORTASINA MADEN

Kabadüz ilçesine bağlı Musakırık Mahallesi'nde açılması planlanan maden sahası ise, 13,84 hektar büyüklüğünde ve sahaya 85 metre mesafede konutlar bulunuyor. Maden sahası çevre düzeni planı verilerinde “çayır-mera alanı”, kadastro verilerinde “yaylak alanı” olarak görünüyor. Sahanın 85 metre uzağında su kaynakları, 87 metre kuzeyinde su alma yapısı bulunurken, 430 metre uzağında Soğanözü Deresi, 714 metre uzağında Dağdibi Deresi ve 390 metre uzağından Göz Deresi geçiyor.