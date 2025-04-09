Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

ORDU (AA) - Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

Bölgede soğuk havanın ardından sahil kesimindeki ilçelerde yağış etkili oldu.

Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

Karla birlikte Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası ve fındık bahçeleri de karla kaplandı.

Meteorolojik verilere göre, kent genelindeki soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.