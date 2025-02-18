Ordu OSB'de 'arsa rantı' incelemesi: Bakanlık müfettiş gönderdi

Ordu Organize Sanayi Sitesi’nde üretim yapan 13 şirket sahibi OSB yönetiminin, ihaleye girilmeden ve kimseye bilgi verilmeden yeşil alanları sanayi parseline dönüştürerek düşük fiyata kendi ortakları ve akrabalarının üzerine geçirdiğini öne sürerek valiliğe şikâyette bulundu.

Söz konusu dilekçede, "Yönetim Kurulu üyeleri yönetmeliğin hiçbir hükmüne riayet etmeyerek ortağı ve yakını bulunduğu kişiler lehine arsa tahsisi ve satışlar yapıldığı, yeşil alanları küçük parsellere çevirerek rant alanı açıldığını gördük" ifadeleri yer aldı.

Bunun üzerine Ordu Valiliği, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu. Bakanlıktan gelen müfettişler bugün alanda inceleme başlattı.

BirGün’e konuşan Ordu Organize Sanayi'de üretim yapan bazı iş insanları ise, "Hiçbir üretim yapmayan ve yönetim kurulunda yer alan kişilerin akrabalarına ve ilgisiz kişilere arsa satışı yapılırken OSB'de üretim yapan ve kirada olan üreticilere satışla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Yönetim kurulu üyelerinin çoğu, piyasasının çok altında ve uzun vadeli taksitlerle kimsenin haberi olmadan yer satın aldı. Bu işlemin ihale usulüyle yapılması ve tüm paydaşlara haber verilmesi gerekirdi. Burada bir rant var" ifadelerini kullandılar.

OSB MÜDÜRÜ’NÜN KARDEŞİ DE ARSA ALDI!

BirGün’ün edindiği bir diğer bilgide ise, Ordu Organize Sanayi Müdürü Olgun Topkaya'nın kardeşi de yeşil alandan dönüştürülen sanayi parselinden 700 m2'lik yer aldı ve bu yeri kiraladı. Ordu OSB Yönetim Kurulu üyelerinin, OSB'de faaliyet gösteren işletmelere haber vermeden yer satışları yapması 'rant' tartışmalarını beraberinde getirdi.

BirGün’e konuşan, OSB'de bulunan başka bir üretim tesisi sahibi ise "Biz buradan yer alıp üretim tesisi kurmak için tüm şartlarımızı zorlarken üretim alanında hiçbir yetkisi ve bilgisi olmayan yönetim kuruluna yakın olan kişilere uygun fiyatlara yer tesis edildi. İhaleye açsalardı biz çok yüksek fiyat verip oraları alarak üretim yapardık" dedi.

ESKİ VALİ VE HİLMİ GÜLER ONAY VERDİ

Yer tahsislerinin onayının ise eski Ordu Valisi Tuncay Sonel ve AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in imzasıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.