Ordu sahilinde kıyıya vurmuş İHA parçası bulundu
Ordu’nun Ünye ilçesinde sahile kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) parçası bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, parçanın incelenmesi ve imha edilmesi için İstanbul’dan SAS ekiplerinin geleceği bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) parçası bulundu.
Olay, sabah saatleri sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde meydana geldi.
Kıyıya vuran bir cisim olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk incelemesinde kıyıya vuran cismin bir İHA parçası olduğu değerlendirildi.
Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.