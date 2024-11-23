Ordu Üniversitesi’nde hayalet fakülte kuruldu

Haber Merkezi

Ordu Üniversitesi’nde binası, öğrencisi ve öğretim görevlisi olmayan Mühendislik Fakültesi’nin olduğu ileri sürüldü. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fakültenin kâğıt üzerinde kurulduğunu belirterek “Bu kadar tuhaf bir seçim vaadini ilk kez görüyoruz” dedi.

CHP’li Milletvekili Adıgüzel, Mühendislik Fakültesi’nin yalnızca kâğıt üzerinde kurulu olduğunu, ancak fiziksel bir varlığı bulunmadığını söyledi.

Adıgüzel, yaptığı açıklamada fakültenin kurulmasına ilişkin kararın bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete’de yayımlandığını, ancak hiçbir gelişme kaydedilmediğini belirtti.

Adıgüzel, “Dönemin rektörü fakülteyi büyük bir hizmet olarak duyurmuştu. Ancak bugün üniversitenin internet sitesinde bu fakültenin adı bile geçmiyor” dedi.