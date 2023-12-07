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Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 07.12.2023 14:43
  • Giriş: 07.12.2023 14:43
  • Güncelleme: 07.12.2023 14:43
Kaynak: AA
Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2, Ünye ilçesinde 1 ve Giresun'un Bulancak ilçesinde 1 camiden farklı günlerde hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, camilerin güvenlik kameraları görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli M.Y'yi (33) evinde yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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