Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da gün içinde aralıklarla yağan sağanak yağış iki ilçede su baskını, heyelan ve hasara neden oldu. İkizce ilçesinde bazı bölgelerde heyelana yol açan şiddetli yağış hasara neden oldu, bazı yollar kapandı. Çaybaşı ilçesinde 83 yaşındaki bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Muş'ta ise şiddetli yağışlar, Malazgirt'te sele neden oldu. Birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş hayatını kaybetti.

Ordu'da dün il genelinde yağan aşırı yağışlar Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sele neden oldu.

Metrekareye yer yer yaklaşık 100 kg yağışın düştüğü İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde bazı bölgelerde heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldi.

Aşırı yağışların etkili olduğu İkizce ilçesinin merkezinde bulunan dere yatağında taşkınlar meydana gelirken, yetkililer tarafından köprü alanından uzak durulması istendi.

ÇAYBAŞI'NDA HEYELAN

Çaybaşı ilçesinde heyelan meydana geldi.

Yağışların etkili olduğu bir diğer bölge olan Çaybaşı ilçesinde ise yaşlı bir kadın hayatını kaybederken, dere yataklarında taşkınlar meydana geldi.

İKİZCE'NİN 7 MAHALLESİNDE HEYELAN YAŞANDI

Yaşanan sel felaketi sonrası İkizce ilçesinde Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu. İlçenin bir çok bölgesinde ise aşırı yağışlar nedeniyle hasar meydana geldi.

83 YAŞINDAKİ KADIN SELE KAPILDI

Çaybaşı ilçesinde sağanak yağışların sele dönüşmesi sonrası Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç isimli yaşlı kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştüğü öğrenildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler, Çayır Mahallesi'nde suya düşen Kocakoç'un cansız bedenini selin sürüklediği alandan 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

MUŞ'TA SEL FELAKETİ: GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Muş'ta Aniden bastıran şiddetli yağışlar, Malazgirt'te sele neden oldu. Yağışlar Bahçe köyünde büyük hasara yol açarken, birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından Karataş'ın cansız bedeni sel sularından çıkarıldı.

Köylüler, bu tür doğal afetlerin sıkça yaşandığı bölgede yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Malazgirt Kaymakamlığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.