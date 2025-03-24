Ordu - Yaya geçidindeki kaza kamerada

ORDU'da yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Süleyman Genç (84), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. S.E. idaresindeki 06 BB 692 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Genç'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU- Kamera: Ordu, (DHA)