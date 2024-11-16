Ordu’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun yönünden Ordu istikametine seyir halinde olan 36 yaşındaki Abdullah Yalçın yönetimindeki otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar Kavşağı'nda, 19 yaşındaki Ahmet Emir Sönmez idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle diğer otomobilde bulunan sürücünün eşi 37 yaşındaki Sevil ve çocukları 10 yaşındaki İsmail Aras ile 8 yaşındaki Arya Naz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.