Ordu’da 2 saha JES şirketleri için ihaleye çıkarıldı

Ordu Valiliği tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarılıyor

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri yaklaşık 1 milyon 278 bin lira olan sahaların ihalesi 24 Şubat'ta saat 10.00 ve 10.30'da yapılacak.

İhaleler, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki toplantı salonunda yapılacak.