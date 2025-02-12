Ordu’da 2 saha JES şirketleri için ihaleye çıkarıldı
Ordu Valiliği, Mesudiye ilçesinde 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahasını 3 yıllık arama ruhsatı verilmek üzere ihaleye çıkaracak.
Kaynak: AA
Ordu Valiliği tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarılıyor
Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulü ile ihale edilecek.
Muhammen bedelleri yaklaşık 1 milyon 278 bin lira olan sahaların ihalesi 24 Şubat'ta saat 10.00 ve 10.30'da yapılacak.
İhaleler, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki toplantı salonunda yapılacak.