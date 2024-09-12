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Ordu’da aranması bulunan 12 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.09.2024 14:38
  • Giriş: 12.09.2024 14:38
  • Güncelleme: 12.09.2024 14:38
Kaynak: İHA
Ordu’da aranması bulunan 12 şahıs yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 12 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 13 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 12 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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