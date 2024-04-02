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Ordu’da aranması bulunan 16 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2024 15:03
  • Giriş: 02.04.2024 15:03
  • Güncelleme: 02.04.2024 15:03
Kaynak: İHA
Ordu’da aranması bulunan 16 şahıs yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 8 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 16 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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