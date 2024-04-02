Ordu’da aranması bulunan 16 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 8 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.
Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 16 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.