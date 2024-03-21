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Ordu’da aranması bulunan 22 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 21.03.2024 11:36
  • Giriş: 21.03.2024 11:36
  • Güncelleme: 21.03.2024 11:36
Kaynak: İHA
Ordu’da aranması bulunan 22 şahıs yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 22 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 54 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 22 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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