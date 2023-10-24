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Ordu’da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.10.2023 17:09
  • Giriş: 24.10.2023 17:09
  • Güncelleme: 24.10.2023 17:11
Kaynak: İHA
Ordu’da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 26 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 74 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 26 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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