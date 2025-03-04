Ordu’da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 26 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 49 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 26 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 14’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.