Ordu’da bir haftada yaklaşık 14 bin araç denetlendi

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 23 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 12 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 43 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 17 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 29 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 623 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 15 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 16 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 80 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 13 bin 722 araç kontrol edildi, bin 739 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 27 araç trafikten men edildi ve 12 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.