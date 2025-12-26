Giriş / Abone Ol
Ordu’da düzenlenen ‘change’ araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Gümrük kaçağı araçlara, ağır hasarlı araçların şasi numaralarının aktarılmasıyla resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Güncel
  • 26.12.2025 13:47
  • Giriş: 26.12.2025 13:47
  • Güncelleme: 26.12.2025 13:50
Kaynak: DHA
Ordu’da ‘change’ araç operasyonu: 3 tutuklama
Fotoğraf: DHA

Ordu’da polis tarafından yapılan ‘changearaç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt içinden temin edilen, ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi numaralarının gümrük kaçağı araçlara özel yöntemlerle ‘change’ yapılıp, kullanıldığı tespit edildi.

Ekiplerin, ‘Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçları kapsamında şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 23 Aralık’ta Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

