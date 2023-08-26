Ordu’da denizde kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ordu’da, serinlemek için girdiği denizde kaybolan birinin olabileceği ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kimseye ulaşılamadı.





Olay, Altınordu ilçesi Akyazı plaj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, denizde yüzen birinin kaybolmuş olabileceği yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk olarak sahil çevresinde tarama yaptı, bu esnada Sahil Güvenlik Komutanlığı botu da olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından kimseye ulaşılmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.