Ordu’da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı ilçelerin mahalle yollarının kar yağışından dolayı kapalı olması ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerinde bulunan okullar hariç diğer eğitim-öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçemizin taşımalı eğitim yapılan okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 28 Kasım 2024 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.