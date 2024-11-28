Ordu’da eğitime kar engeli

Ordu'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde eğitime 1 günlük ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı ulaşım yollarında oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde bulunan eğitim ve öğretim kurumlarında, 29 Kasım 2024 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Yeşilgüneycik Mahallesi’nde bulunan okulda eğitimin süreceği belirtildi.

Valilik, ayrıca, Akkuş ilçesinde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.