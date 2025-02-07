Ordu’da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Ordu Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak 1 gün ara verildi.