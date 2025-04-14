Ordu’da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerlemekte olan Umut A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Anadolu Öğretmen Lisesi Caddesi’nden gelmekte olan Recep B.’nin kullandığı 34 GMB 575 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Umut A. yaralanarak yere savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.