Ordu’da hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Beyceli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah E.’nin (34) kullandığı 52 ACJ 887 plakalı harfiyat kamyonu, seyir halinde iken yolun solunda yaya olarak bulunan Gülser Uçan’a (75) çarptı. Kaza sonrası Gülser Uçan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.