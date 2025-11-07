Ordu’da halk çöp alanına külliye yapımına karşı nöbette

Ordulular Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki eski çöp alanının imara açılmasına tepki gösterdi. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Çöp alanı üzerindeki yapılaşmaya karşıyız. Bu alanın imarı yapılmıştı, biz dava açarak iptal ettirdik. Ancak iptale rağmen burada çalışmalar sürüyor. Dava sonuçlanana kadar da nöbetimiz sürecek" dedi.

Bir dönem Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp döküm sahası olan ve sonrasında rehabilite edilerek "kuş cenneti" haline getirilen bölgede, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Türk İslam Araştırmaları Merkezi" adıyla dev bir külliye inşa edilmesi planlanıyor.

Melet Irmağı kıyısında, denize sıfır konumdaki 7 dönümlük alanda, 4 dönümü kapalı olmak üzere 6 bin 262 kişilik cami de yer alacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar değişikliğine karşı Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) dava açmış, Ordu İdare Mahkemesi söz konusu imar planını iptal etmişti.

Ancak kararın ardından alan, Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek yeniden ihaleye çıkarıldı. ORÇEV, ihalenin iptali için de yeni bir dava açarak süreci yargıya taşıdı.

"BURASI BETON DEĞİL, YEŞİL ALAN OLACAK"

Eski çöp alanının imara açılmasına tepki gösteren çevreciler ve mahalle halkının, "Burası beton değil, yeşil alan olacak" diyerek başlattıkları nöbet eylemi 6'ncı gününde sürüyor. ORÇEV öncülüğünde başlayan eyleme siyasi parti yöneticileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile mahalle sakinleri destek ziyaretinde bulunuyor.

Mahalle sakini Muzaffer Tezcan da “Sadece külliye veya medrese yapılmasına değil, herhangi bir yapılaşmaya açılmasına da kesinlikle karşıyız. Burası kuş cenneti olsun istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz sadece kendimiz için değil, çocuklarımız ve doğada yaşayan tüm canlılar içindir. Burası doğal bir alandır, doğal kalmalı. Buranın betonlaşmasını istemiyoruz. İlgililerin bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz” dedi.

Eğitim-İş Ordu Şube Başkanı İsmet Pala, “Bugün burada, Melet bölgesinde Diyanet’e devredilen ve üzerinde büyük bir yapılaşma alanı açılan bölgeyi ziyarete geldik. Arkadaşlarımız burada direniyorlar. Biz Ordulular olarak buranın yapılaşmaya açılmasına karşıyız” sözleriyle imar kararına tepki gösterdi.

"DAVA SONUÇLANANA KADAR DA NÖBETİMİZ SÜRECEK.”

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine teşekkür ederek "Çöp alanı üzerindeki yapılaşmaya karşıyız. Bu alanın imarı yapılmıştı, biz dava açarak iptal ettirdik. Ancak iptale rağmen burada çalışmalar sürüyor. Bu yasa dışı işlemin tamamen iptali için kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapmak amacıyla buradayız. Dava sonuçlanana kadar da nöbetimiz sürecek" diye konuştu.

Tüm Köy-Sen Ordu Şube Başkanı Zekai Sagra, yıllarca biriken çöplerin üzerine kurulmak istenen yapılaşmanın hem şehir hem de doğanını devamlılığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Kuşların göç yolu üzerinde bulunan bu alanda yapılan faaliyetler tamamen hukuksuzdur. Bu faaliyetlerin durdurulması için nöbetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuki yaptırıma rağmen, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin burada inatla sürdürdüğü bu çevre felaketine dönüşecek ısrarını anlamak mümkün değil. Biz, tüm köy halkı olarak bu vahşi yapılanmanın, ileride zulme dönüşecek bu sürecin durması için elimizden geleni yapacağız."