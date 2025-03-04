Ordu’da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Aybastı ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, Kabataş ile Çatalpınar arasındaki Sayacatürk mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından dev kaya parçalarının yola düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım tamamen dururken, karayolunda ise araç trafiği oluştu. Ulaşıma kapanan yol için bölgede çalışma başlatıldı, bu esnada bölgede bulunan alternatif bir yoldan ulaşım sağlanmaya başlandı.

Heylan anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.