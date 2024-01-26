Ordu’da kaçak tütün mamulleri operasyonu

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Perşembe ilçesinde kaçak tütün ve mamullerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.P. (46) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 17 bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 108 bin 800 adet boş makaron, 200 gram nargile tütünü ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.